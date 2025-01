La opinión de Lendoiro sobre el 'Caso Yeremay': “La directiva está actuando francamente bien”

Augusto César Lendoiro fue el protagonista de la entrevista de la semana en Deportes Cope Coruña y analizó la situación del mercado de invierno en el Deportivo de La Coruña y el futuro de Yeremay Hernández: “De punto de partida tengo que decir que creo el presidente Escotet, la directiva o el director general están actuando francamente bien. No le queda otra que decir: 'Mire, si usted paga los 20 millones, me guste o no me guste, sé que es el precio que he puesto yo y el jugador se puede marchar'. La actuación que está llevando la directiva es correcta y más no pueden hacer. La única posibilidad que tenemos es que no paguen la cláusula. Pues hay que esperar. La verdad es que es una cláusula muy alta para un jugador que apunta muy muy bien, pero estamos hablando de veinte millones de euros. Pero, claro, a lo mejor los ingleses tienen el dinero por castigo y te hacen la operación. Entonces, estamos todos ahí...yo creo que la palabra es acojonados”.

¿Qué se puede hacer?

"Si efectivamente te interesa quedarte de verdad con el jugador, lo que tienes es que intentar hacerle la oferta máxima que tú puedas".

Fichajes necesarios: delantero, medio y central

Sobre la tardanza en la llegada de movimientos en el club herculino, el expresidente señaló: "Todos lo veíamos venir desde hace meses. Si desde hace meses lo ves venir, lo normal sería que lo tengas ya pensado, actuado y ya finalizado porque, aún encima, tienes el dinero para hacerlo. No para volverte loco, pero parece ser que hay dinero".

¿cuál es el objetivo?

"Aún no sabemos cuál es el objetivo de verdad que se ha planteado el Deportivo este año. Yo creo que a poco se acierte en los fichajes de enero y que se confirme que seguimos contando con Yeremay, el aspirar a estar en el play off o incluso al ascenso directo, no es ninguna locura".