La opinión de Germán Dobarro sobre la renovación de Fernando Soriano con el Deportivo: "Con sus errores, que los cometió, sería justa"

El Deportivo de La Coruña se encuentra en plena negociación para la renovación de su director deportivo, Fernando Soriano, tal y como adelantó La Voz de Galicia y ha podido confirmar Deportes COPE Coruña.

Una renovación justa

Ante esta noticia, Germán Dobarro da su opinión: "Con sus errores, que los cometió, creo que prorrogar su contrato es más que merecido, es justo. Un ascenso, una permanencia... con los errores como el caso Gilsanz o el caso Lucas Pérez, pero un ascenso, una permanencia y peleando el siguiente objetivo, que es volver a Primera... se puede criticar pero a mi me parece razonable"

UN AÑO MÁS DE CONTRATO

A Fernando Soriano le preguntaron en pasado mes de septiembre, cuando compareció para hacer balance del mercado de verano, cómo estaba su situación contractual. Dijo que le quedaba todavía un año más de contrato, pero que ese tema no era importante: "Creo que tenfo un año más pero que da igual. Si tuviera un indefinido, ¿iba a estar aquí toda la vida? No, me podían echar Mi contrato es lo menos importante"