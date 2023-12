La opinión de Germán Dobarro: "Imanol Idiakez tiene más vidas que un gato"

"Imanol Idiakez, queda constatado, tiene más vidas que un gato. Y Davo se ha convertido en su rescatador oficial. El asturiano le salvó el pellejo con un gol en la prolongación en Barcelona, y contra el Arenteiro, firmó un doblete para que Fernando Soriano ratificase en el cargo al entrenador blanquiazul.

El Dépor se queda a nueve del líder, que es el filial del Celta. Y a tan solo tres de entrar en play off. Ese puesto lo marca el Nàstic de Tarragona.

Dicho lo cual, el juego del Dépor volvió a dejar luces y sombras. El mismo once de siempre, las mismas dificultades para superar al rival en juego posicional, previsible, poco profundo y sin referencias arriba, incapaces de hacer daño. Primera parte gris, floja. Regalo incluido de Pama, que no desparovechó Miku.

El inmovilismo habitual de Imanol Idiakez, la irrupción brutal de David Mella. Y doblete de Davo para sumar tres puntos que significan un alivio, un bálsamo. Para Fernando Soriano motivos de peso más que suficientes como para echarse en los brazos de Imanol Idiakez.

Y ahora, a encomendarse a la recuperación de Barbero y a fichar un par de tíos que apuntalen este proyecto.

A mí, a día de hoy, me parece más bien una cuestión de fe. Pero el director deportivo es el que asume el riesgo de unir su destino al de Idiakez.

Yo quiero recordaros que este equipo ha ganado dos partidos de ocho en Riazor y que el objetivo de este equipo es ser primero en su grupo. Y que tiene el coste de plantilla más elevado de la categoría.

De momento estamos asistiendo a la peor temporada de la historia del club. La más triste desde que milita en esta tercera categoría.

Ojalá yo pensase que este ha sido el punto de inflexión hacia una escalada infinita. No soy capaz de atisbar esos brotes verdes. Que sí, que seis partidos consecutivos sin perder, que el campo de O Espiñedo es complicado, que solo había ganado allí el Real Unión de Irún. Pero no olvido lo que ha pasado en estas diecisiete jornadas, y yo no percibo esa mejoría".