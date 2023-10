La opinión de Germán Dobarro: "La afición del Dépor no merece esto"

"La afición del Dépor no merece esto. No merece el sonrojo, no merece la humillación y no merece una sensación de ridículo que es muy difícil de digerir. 25.672 sufridores en la grada. 25.672 testigos de que el Dépor está viviendo el peor momento de su historia. Y no lo digo yo. Lo dicen los números. Una victoria en siete jornadas. Ni un solo triunfo en Riazor.

El Dépor está a diez puntos del líder, a cinco puntos del play off y ya está empatado a puntos con los equipos que marcan la zona de descenso. Esto, en la tercera categoría del fútbol nacional. Y lo que es peor, jornada tras jornada, dejamos peores sensaciones. Nunca, en sus más de cien años de historia, nunca, vivió el Dépor una situación similar. Y el domingo, a Ponferrada.

Quien diga a día de hoy que hay que estar tranquilos, que las sensaciones no son tan malas, o es un irresponsble, o es un necio, o vive del discurso oficialista o vive en los mundos de 'yupi'.

La primera parte ante el Celta Fortuna fue un bochorno. Y la segunda, de una impotencia horrorosa. Y todo ello, ante el filial del eterno rival.

Espero que esta semana comparezca Soriano y explique qué pasa, qué va a pasar. Si la plantilla es buena, si el entrenador es el óptimo, si se cierran filas, si ha habido mala suerte, si Riazor asusta...esto ya es para morirse. La culpa es de Riazor. Será cuestión de no ir al campo, entonces. Juguemos a puerta cerrada, a ver si así ganamos. Que si los árbitros persiguen al Dépor. Espero que el director deportivo comparezca".