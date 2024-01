La opinión de Dobarro: “Sigue la cronoescalada, el Dépor ya está ahí"

¡Qué alegrón! Y cuánto lo necesitaba el seguidor blanquiazul, el sufridor blanquiazul, que tantas decepciones se ha llevado esta temporada. Es de esas victorias que resultan balsámicas porque son necesarias por lo vergonzoso y humillante que resultaría la derrota, porque era ante un rival directo, por lo importante a nivel clasificatorio. En definitiva, por todo. Y el domingo el deportivismo durmió feliz. Porque sigue la cronoescalada. El Dépor, después de sumar nueve de doce ante sus rivales directos. Sumado a los pinchazos de estos, se pone a tiro de cinco de la primera plaza. Hace nada pensábamos que el ascenso directo era utópico. Decíamos, vamos a ser serios, si nos metemos en play off, a pelearlo. Pues está ahí el Dépor.

Ante el Celta Fortuna hizo un partido de oficio. No fue un partido brillante. No fue un partido exquisito. No fue técnicamente perfecto. El césped era bochornoso, impracticable.

Y los blanquiazules se impusieron al filial del eterno rival, con goles de Pablo Vázquez, este tío es un valor seguro. Y luego Rubén López, el canterano. Cómo me alegro por la cantera y por el chaval en particular.

Así que sí. Dos cosas quiero contaros. Una el Dépor está ahí y, dos, hay cantera. Han demostrado que le pueden comer la tostada a cualquiera y que los minutos y las titularidades se ganan en el verde. No en el nombre que figura en la camiseta.

El Dépor está ahora mismo quinto. A tres del Celta Fortuna. A cuatro de Nàstic y Cultu y a cinco de la Ponfe, que encabeza la clasificación. Hace nada había que ponerse prismáticos, catalejo y lo que fuese necesario para verlos. Ahora están ahí.