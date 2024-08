La opinión de Dobarro: “Me revienta cuando escucho eso de que esto es la Segunda y hay que aprender"

"Por ahora llevamos dos partidos y dos derrotas, o lo que es lo mismo cero de seis, pero es verdad que esto no ha hecho más que comenzar y que las sensaciones no son las de un equipo que no compite o que está a merced de los rivales.

Son dos derrotas por la mínima y estamos pendientes, al margen de la oficialidad del fichaje de Charlie Patiño, de la más que probable llegada de un delantero, y un extremo, además de la posibilidad de un central, así que de momento, tranquilidad.

Aunque eso no significa que no vayamos a analizar lo que ha hecho el equipo y dónde están los errores que urge corregir y qué nos debe dejar más tranquilos.

Así que hoy fundamentalmente voy a ser todo oídos para tener respuestas a mis preguntas:

Tenemos equipo para más o no. El objetivo del Depor a priori cuál es, con lo que tenemos o con lo que está por venir. ¿Qué posiciones urge reforzar? ¿Qué es imprescindible a día de hoy? ¿Un delantero, un extremo, un centra? ¿Hay algún jugador que haya empezado por debajo de las expectativas creadas, o por encima de ellas?”

Estamos con ello enseguida porque tenemos por delante una semana muy especial, porque esto culmina con el cierre de mercado en la noche del viernes y con el derbi contra el Racing de Ferrol el domingo.

Voy a hacer mi primera crítica. Me revienta soberanamente cuando escucho, es que esto es la Segunda División. Hay que aprender. Oye, que no son futbolistas gilipollas, que el balón parado en en la Segunda División, en Primera, en Segunda RFEF, Primera RFEF y categorías regionales.

Hay que aprender de esta categoría. A mí eso me revienta. Es como decir, pobrecitos, llegamos aquí y estos son los mundos de la Segunda División, qué miedito. Si fallas, fallas, en Segunda, en Primera RFEF, donde sea. ¿Vamos a justificar todo con esto es la Segunda División? Escuchar esto me repatea. El penalti de Petxarroman. ¿Esos errores se pagan en Segunda? No. Esos errores se pagan en Regional Preferente".