La opinión de Dobarro: "Lo de Mella es otra cosa, una gozada verlo con el Dépor"

Decía Torrente: "Gol del líder". Y es cierto. El Dépor es líder. Luego empató el Nàstic, pero el Dépor supo sufrir y el Dépor encabeza la clasificación. Vaya clasificación. El Dépor es líder. El segundo, el Nàstic, está a un punto. El tercero, la Ponfe, está a un punto del Nàstic. El cuarto, el Barça B, está a un punto de la Ponfe. Y el quinto, el Celta B, está un punto del otro filial. Es una pasada.

El Dépor, claro, nos había acostumbrado a golear y golear y pasar por encima de todos los rivales. Que si ocho victorias seguidas, que si eran 24 sobre 24, que si se ponía en 30 sobre 33, que si no tenía rival. Y, claro, mucha gente dice ahora: "Vaya churro de partido en Tarragona. Si no es por Parreño, que hizo dos paradones, palmamos". Pues no. No estoy de acuerdo. ¿El Dépor no jugó bien? Vale, lo compro. ¿El Dépor no hizo un gran partido? Vale. Pero es que en frente estaba el Nàstic. Es que los rivales juegan. Es que el Nàstic perdió un partido en su cancha en toda la temporada. Es que el Nàstic es otro gran candidato al ascenso directo. Y el Dépor lo supera en golaverage. Supera al Nàstic, a la Ponferradina. Está en una situación inimaginable hace un par de meses. Que es líder.

Lo de Mella es otra cosa. El chaval puede aparecer más, puede aparecer menos. Pero coge una pelota, echa a volar, se la pone Barbero y el tío la enchufa. Es una gozada verlo. Soriano, amárralo.

No recuerdo un canterano sobre el que tengamos depositadas tantas y tan buenas expectativas. Lo de Mella es escandaloso. Y luego Parreño que hizo un partido colosal. Hay dos intervenciones. Una justo al final, a mano cambiada, que la saca arriba, y otra en la primera parte, que es una salvajada de parada, que te dicen: hay portero. Y luego, el equipo es serio, es sólido, y a día de hoy, es difícil hincarle el diente.