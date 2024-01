La opinión de Dobarro: "Mackay merece un trato especial y debe salir del club cuando él lo decida"

"El Dépor está viviendo estos días a caballo entre el césped y los despachos. Sobre el terreno de juego, con la mirada clavada en el partido del domingo contra la Cultural Leonesa, que es un auténtico partidazo. Y en las oficinas, intentando dar salida a Valcarce, a Cayarga, a Mackay, para incorporar a un portero Sub 23, que es Eric Puerto, a un punta, ya veremos si un lateral, y un enganche o extremo que fortalezca esa demarcación. El Dépor insiste en Cris Montes. Esa es la idea.

Pero a esta idea hay que darle cuerpo. Que el rendimiento de Cayarga y Valcarce está siendo lamentable resulta absolutamente indiscutible. Y que Ian Mackay está lejos de su mejor nivel, también. Pero así como en el caso de los dos primeros no hay peros, siempre que seas capaces de sacarlos con las fichas que tienen, sobre todo en el caso de Valcarce, que tiene una ficha elevadísima. Pero para mí lo de Mackay es una cosa bien distinta. Este tío, al igual que Lucas en su momento, decidió volver a casa para ayudar al equipo de su vida a recuperar la categoría perdida, palmando pasta y rechazando ofertas de equipos de superior categoría. Que lo de Castellón es un borrón muy gordo y que tuvo a Mackay contra las cuerdas como el mismo reconoció, por supuesto. Que esta temporada está inseguro y a un nivel inferior del esperado, también. Así como os digo, la primera temporada se salió. Fue de lo mejor del equipo.

Yo, de verdad, entiendo que es un tipo que merece un trato especial. Y que debe salir del club cuando él lo decida y no por la gatera. Porque, además, yo os pregunto: ¿Ha demostrado Germán Parreño ser un porterazo? ¿Ha demostrado ser claramente superior a él o ha sembrado las mismas dudas? Para mí es una X.

En la vida hay que saber comportarse. Yo hace tiempo dije y mantengo que tíos como Lucas Pérez o Mackay merecen un trato diferente, que tienen derecho a equivocarse más que ningún otro y que el deportivismo debería estar agradecido al esfuerzo que realizaron por estar aquí. Cuando, además, en el caso de Mackay estamos hablando de un tío que acaba contrato en junio. ¿Qué necesidad tienes de rescindirle el contrato ahora? ¿Le vas a darla patada a seis meses de la finalización de contrato? A mí es algo que no me gusta, no me agrada.