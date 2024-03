Opinión de Dobarro: “Imanol, lo estás bordando. No intentes reescribir una novela que se lee sola"

"Pinchazo, porque es un pinchazo. Empatas en casa contra el Sabadell y nadie se lo espera. Era el duelo Idiakez versus Cano y el Dépor no pudo, pero liderato, porque el Dépor sigue por delante del resto. Pincharon todos, menos el Barça Atlético. El Dépor no mereció ganar, las cosas como son. Empató gracias a ese gol de Barbero. Un Barbero que le está dando muchísimo a este equipo. Lucas falló un penalti. Es una desgracia. Es un resbalón absolutamente inoportuno. Y al margen de acciones polémicas, yo creo que el empate es absolutamente justo.

Pero como no fueron capaces de ganar ni el Nàstic, ni la Ponferradina, ni el Celta Fortuna, salvo el Barça B que sí se impuso, pues el Dépor sigue siendo líder. Y le lleva un punto al Nástic y el filial azulgrana, que lleva una segunda vuelta escandalosa. Y dos a la Ponfe.

Los números de la segunda vuelta son una brutalidad. El Celta Fortuna lleva diez puntos, el Dépor 23, pero es que el Barça B también 23. Es un equipo que está en una forma bestial. Quedan diez partidos. Ahora dos salidas consecutivas. La primera el sábado en casa del colista. Y el Dépor necesita recuperar esas sensaciones que transmitía hace tan solo quince días. ¿Que el camino va a ser duro? Eso ya lo sabíamos. ¿Que no va ser fácil? Pero hay que volver a sumar de tres. Esté o no esté Mella.

Y lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es perder la cabeza. No hay que tocar lo que está funcionando. Imanol, lo estás bordando, no intentes reescribir una novela que ya se lee sola. Que es muy fluida. Hay que recuperar gente, también. A mí eso me preocupa. Yo noto que cada vez hay más futbolistas con los que no cuenta el entrenador. Y necesitamos un grupo absolutamente activado para afrontar esa recta final, que es la hora de la verdad".