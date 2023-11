La opinión de Dobarro: "El Deportivo se empeña en sumar decepción tras decepción"

"Hay que convenir en que este Dépor no funciona. Podemos vender la burra que queramos, podemos vivir en la eterna autocomplacencia, podemos justificar lo injustificable. Nos ilusionaremos semana tras semana, apelando a la fe, al calendario, a lo que está por venir, pero la realidad es que este equipo se empeña en sumar decepción tras decepción. Son cuatro victorias en trece jornadas para una plantilla llamada a gobernar el grupo y que exhibe una vulgaridad futbolística que mete miedo.



Pero es que ahora añado algo que me preocupa todavía más si cabe. Hasta este pasado sábado, Imanol Idiakez me había parecido siempre un tío coherente, analítico, autocrítico, capaz de reconocer todos los fiascos perpetrados a lo largo de esta temporada, pero a la conclusión del choque de Tarazona, me desubicó por completo. Que si los puntos no me preocupan, que si fuésemos ganando 3-0 a nadie le llamaría la atención. Pues no. No, Imanol, no".