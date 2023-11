La opinión de Dobarro: "El Dépor, por encima de todo, necesitaba ganar"

"Qué alivio, de verdad. Porque el Dépor por encima de todo necesitaba ganar. Tras el ridículo de Irún, el objetivo prioritario era sumar tres puntos que sirvieran como bálsamo después de un errático principio de temporada en el que solo se han conseguido cuatro victorias en doce jornadas. El bagaje es pobre, pero el triunfo era indispensable. Y no resultó un partido especialmente brillante, ni mucho menos. Pero se ganó. Y no se sufrió. Porque la SD Logroñés prácticamente no chutó a puerta.

¿Que el equipo sigue sufriendo los mismos males? Sí. La circulación no es fluida. No se genera peligro, no se desborda por banda, pero ganó 2-0 y se toma un buen respiro. Pama y Davo sellaron un triunfo poco lucido, pero merecido. Absolutamente merecido.

Y mirando la clasificación. Nos ponemos a siete del nuevo líder, que es la Cultural Leonesa y a cinco del play off. Puesto que ocupa ahora mismo el filial donostiarra. Es un grupo en el que pasa de todo cada jornada.

El sábado se presenta una ocasión más que propicia para volver a ganar".