Es absolutamente desesperante. Es descoraznador. Este Dépor no va, que no va. Y la ilusión que nos inyectó en vena, tras una racha de siete partidos sin perder, con cuatro victorias y tres empates, saltó por los aires en el Reino de León. El Dépor, pese a lo que diga Imanol Idiakez, perdió justamente contra la Cultural, que dispuso de las mejores ocasiones. ¿Hubo un penalti sobre Davo? Sí. Y lo dijimos durante la retransmisión. ¿Justifica eso la derrota? En absoluto.

Imanol planteó el partido de manera cobarde, reservona. Con una ficticia presión alta en los primeros quince minutos, con Jaime de ancla, y no hizo ni cosquillas a su rival. Y lo que es peor, cada vez que metió mano, estropeó al equipo. El segundo cambio de piezas, en el que pone a Mella de lateral, es absolutamente demencial. Este entrenador tiene un problema muy grave. No sabe leer los partidos. Siempre que tiene que corregir tiene tendencia a estropear.

El Dépor mereció perder. Y esta plantilla, en la que se ha invertido tanto como el Racing de Ferrol en Segunda División, que está en ascenso directo a Primera, esta plantilla, después de diecinueve partidos, ha ganado siete. Está a dos puntos del play off y a diez del ascenso directo.

Os digo más. Este equipo, en toda la primera vuelta, ¿sabéis cuántas jornadas ha estado en puestos de ascenso, entre los cinco primeros? Una. En la jornada dos.

Hay quien piensa que a lo mejor el mercado arregla esto. Yo creo que no. Con este hombre en el banquillo, esto no lo van a solucionar los fichajes, ni la vuelta de Barbero, ni que Lucas enchufe...seamos realistas. No. Así no vamos a ningún lado.

Este Dépor es el peor de la historia del club, gastándose un pastizal en fichajes.

¿Son todos tan malos o hay un señor que no sabe sacar rendimiento a sus futbolistas?