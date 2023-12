La opinión de Dobarro: "El ciclo de Idiakez está fulminado"

"Un nuevo naufragio en Riazor. Dos victorias de ocho. Y, claro, la paciencia de los seguidores bajo mínimos. El Dépor no es capaz ni de ofrecer confianza, ni continuidad, ni sensaciones, ni goles y ni tan siquiera esperanza. Es como una nave a la deriva. Y lo que es peor, sin que nadie tome decisiones.

Imanol perdió el rumbo, Yeremay acabó arrastrándose por el campo, extenuado. Martín Ochoa en el estracismo. Perdió el rumbo. Y, luego, una reunión post partido estéril, entre Massimo Benassi, Fernando Soriano, Álex Bergantiños, Carlos Ballesto y el presidente Álvaro García Diéguez. ¿Reunión para qué? Para nada. Patada a seguir, y que sea lo que Dios quiera.

Ahora, a intentar evitar otro ridículo. En este caso en O Espiñedo, frente al modestísimo y súper meritorio Arenteiro, que está empatado en la tabla con el Deportivo.

Y todo con la condescendencia e inmovilismo de unos órganos de mando incapaces de tomar decisiones.

El ciclo de Idiakez está fulminado. Eso es un hecho, es una evidencia. El hombre está superado y es obligado acertar con el recambio. Y aquí está el problema. El Dépor no merece experimentos y solo suenan medianías. ¿Sabéis en quién se piensa en la dirección deportiva del club? Javier Baraja.

¿Creeis que Javier Baraja es un hombre con pedigrí, con argumentos solidos como para hacerse cargo del equipo en caso de que se caiga Idiakez?

Yo no digo que vaya a ser Javier Baraja. Os digo que se ha pensado en Javier Baraja y que gusta.

Y que tipos como Paco Jémez se consideran caros y problemáticos. Mejor otro dócil de perfil bajo.

Yo he hablado con Paco Jémez. Está loco por entrenar al Dépor. Está dispuesto a negociar con el equipo iraní que ahora mismo dirige para no solo rebajar su cláusula, sino incluso salir de forma gratuita. Haría lo imposible por venirse al Dépor. Un tío con carisma, con personalidad, con criterio. Pues de momento, se piensa más en Javier Baraja que en Paco Jémez. Y luego, a esperar la recuperación de Barbero y a acertar en el mercado de invierno.

La situación me parece muy preocupante, por no decir insostenible. Y me da mucha pena y me genera incomprensión ver a Imanol Idiakez dirigiendo al grupo como un zombi a la espera del tiro de gracia".