Opinión de Dobarro: "Cada uno que haga la lectura que quiera. Ganar uno de ocho es una vergüenza"

"El empate ante la Ponferradina es un empate de mucho mérito. Sin duda. En inferioridad numérica durante ochenta minutos por la expulsión de Pablo Martínez, y sobreponiéndose a un gol en claro fuera de juego. El equipo no se rindió, peleó y obtuvo un punto cuando nadie daba un céntimo por ellos. Negar esto sería de necios. El Dépor se dejó la piel. Y el empate tiene un meritazo enorme. Pero también os digo, refugiarse exclusivamente en la mala suerte, en las lesiones o en los arbitrajes me parece hasta ridículo.

Si nos ceñimos al partido de Ponferrada, hay muchas cosas que analizar. ¿Por qué Pablo Martínez de lateral izquierdo? A mí no me gusta. ¿Por qué Idiakez recompone al equipo, echando a Paris a la izquierda y renuncia al pulmón de Villares para condenarlo al lateral derecho? ¿Por qué plantea un partido sin jugadores de banda? ¿Por qué desaparece Mella, ni de inicio ni como alternativa? ¿Por qué da entrada a Retu en el momento en el que toca remontar y teniendo en cuenta que no ha creído en él en ningún momento?

Para mí, por lo que yo he visto, hay un Imanol Idiakez antes del partido contra el Celta B y otro Idiakez, el que busca fórmulas, el que experimenta y el que por momentos se traiciona a sí mismo, a raíz de ese partido, contra el filial celeste.

Lo que sí no admite discusión, es que este equipo no tiene gol. No promedia ni un gol por partido. No ha ganado ni un solo encuentro en Riazor y ha jugado ante rivales de un nivel medio-bajo. Está en zona de descenso, y, a día de hoy, es el último equipo gallego del grupo, por dentrás del Celta B, del Lugo y del Arenteiro.

Pero podemos decir que la culpa es de jugar en Riazor, que va mucha gente y genera tensión y presión. Podemos decir que es de los árbitros, de la Federación, que quiere tener al equipo ahí, del Comité Técnico de Árbitros, y de las lesiones de Barbero y de Yeremay. Cada uno que haga la lectura que le dé la gana. A mí haber ganado un partido de ocho me parece una vergüenza. Me parece sonrojante. Porque las excusas, aún con fundamento, son para los malos pagadores. Siempre va a haber excusas en las que refugiarse".