La opinión del Deportivo sobre la polémica arbitral ante el Huesca

El Deportivo no pasó del empate a cero ante el Huesca en Riazor en un partido en la que hubo dos acciones que pudieron decantar el encuentro. En la primera parte, el árbitro, Arcediano Monescillo, anuló un gol a Pablo Vázquez porque desde el VAR, Moreno Aragón, llamó a su compañero al monitor para que valorase una posible mano del central blanquiazul: “Te recomiendo un OFR para que valores una mano inmediata previa al gol”. Consultadas las imágenes, el trencillo anuncia su decisión de no conceder el tanto

En la segunda parte, Blasco, central del Huesca, toca la pelota dentro del área con la mano tras un centro desde la parte derecha. El colegiado interpretó que no era penalti. A la conclusión del encuentro, Óscar Gilsanz no quiso valorar la decisión: "Si el VAR lo decide, ¿qué voy a decir yo? Acatar la decisión. Más allá de que las manos sean o no intencionadas, siempre hay controversias con este tipo de jugadas. Si el VAR dice que una es mano y la otra no, poco más tengo yo que decir"

mario soriano

El atacante del Deportivo reconoce que el tema de las manos es algo que ni siquiera está claro entre los profesionales: "Han comentado la mano de Blasco. Viene de un rebote, no se, las manos nunca las vamos a entender en el fútbol. Unas veces una manos claras y no se pitan como la de ayer del Atlético contra el Valencia... nunca vamos a entender lo de las manos"

a cinco del descenso

Después del empate ante el Huesca y del triunfo del Eldense en Albacete, el conjunto coruñés se queda con cinco puntos de margen con la zona de descenso y a once del play off. El domingo visita al Oviedo en el Carlos Tartiere. En el duelo de ida, los asturianos se impusieron por 0-1 en la primera jornada de liga.