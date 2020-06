Oltra: “El inicio te puede marcar y ser determinante”

Vuelve el fútbol. Después de tres meses sin partido por la crisis del coronavirus, el Rayo Vallecano ganó 1-0 al Albacete en la segunda parte del encuentro aplazado de Vallecas. Ya todos los equipos tienen las mismas jornadas disputadas y se mantiene el triple empate a 35 puntos entre el citado Albacete, el Dépor y el Oviedo. Los tres pelearán por la permanencia, algo que también busca el Racing de Santander, colista de la categoría. El técnico del cuadro cántabro es José Luis Oltra, exentrenador del Deportivo. Para el preparador valenciano, las primeras jornadas son claves: “Es muy importante el comienzo y estos primeros partidos. Te hacen creer. Creo mucho en las inercias. Es como una competición de once partidos y el inicio te puede marcar mucho y ser determinante”. El Racing recibe al Lugo y el Dépor al Sporting de Gijón, el domingo a las cinco en Riazor.

El fútbol también se ha adaptado a la nueva realidad y ha autorizado los cinco cambios por la acumulación de partidos. Serán, en Segunda División, once jornadas en poco más de un mes: “Iguala mucho pero el que tiene más plantilla y el que haya menos diferencia entre el teórico titular y el que espera detrás se va a beneficiar más. Como norma para el futuro no lo veo, hay que intentar guardar la esencia, pero en momentos excepcionales hay que tomar medidas excepcionales y todos la aplaudimos”, reflexiona Oltra, que tiene un gran reto por delante porque está a siete puntos de la salvación. Lo que tiene claro es que aumentará el número de lesiones, algo que reconoce que ha influido en su preparación: “Más que llegar al cien por cien, hemos intentando llegar todos. Y ahora cuando llegue los partidos habrá más. En el Dépor ha pasado con Aketxe, que no se había lesionado nunca y es un jugador importante. Es una ruleta”.

Otro asunto al que se debe enfrentar la competición es que pasa si hay un positivo. Según el protocolo, se aísla al jugador y se le hacen pruebas al resto para comprobar que están sanos. Pero Oltra lanza la siguiente pregunta: “¿Qué pasa si le pasa a un entrenador? ¿El equipo sigue sin entrenador? Los protagonistas son los jugadores. Los entrenadores nos creemos más importantes de lo que somos, pero es un poco el líder y el que debe manejar. Yo, que confiaría plenamente en mi cuerpo técnico, quiero dirigir yo, aunque lo podría hacer igual que yo”.

Para terminar, hizo su quiniela de salvados exceptuando a su Racing: “Tenerife, Dépor y Las Palmas creo que no van a bajar”.