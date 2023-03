Olabe, sobre la afición del Dépor: “Agradecimiento infinito”

El Dépor no camina solo. El equipo coruñés, en su peor momento de la historia, sigue teniendo en la afición su activo más importante. El domingo llega el Castilla a Riazor y el estadio lucirá sus mejores galas. Más de seis mil entradas vendidas y más de 25.000 socios. Además, en apenas dos horas se acabaron las localidades para el duelo de la próxima semana en León ante la Cultural. “No lo normalizamos. Agradecimiento infinito. Jugar en Riazor es especial por la atmósfera que se genera. Luego vas fuera y también nos apoyan. Eso hace al club muy especial. No tenemos mucho que decir y sí mucho por hacer para que se sientan orgullosos”, reflexiona Olabe, futbolista llegado este verano a A Coruña y que está viviendo la pasión de la hinchada por sus colores.

Todo el ambiente que se está viviendo no afectará al grupo en forma de presión. Así al menos lo considera Olabe: “ El equipo es muy equilibrado. Le da importancia a venir a Abegondo a entrenar. Estamos tranquilos porque sabemos que lo realmente importante pasa en Abegondo para llegar bien al finde. El ambiente? La afición siempre está ahí y estamos contentos con el apoyo que nos han dado”.

DEPORTIVO-CASTILLA

Hay dos formas de encarar el encuentro: el que lo ve como uno más, que quedarán todavía once jornadas por delante, y el que considera que son más que tres puntos porque el golaveraje estará en juego y puede ser decisivo en una liga tan apretada (el Deportivo perdió 1-0 en Valdebebas): “Es un partido importante porque es el siguiente. Es un 'topicazo' pero es lo que llevo diciendo toda la temporada. El hecho de preparamos bien y exigirnos hace que lleguemos al partido de la mejor manera posible”