Obrador, en su presentación con el Deportivo: “Jugué en Riazor hace dos años y me sorprendió mucho”

Rafa Obrador afronta con la máxima ilusión esta temporada en el Deportivo de La Coruña, tras su incorporación como cedido procedente del Real Madrid Castilla. “Muy contento. El grupo es un grupo increíble, que me ha acogido muy bien desde el primer día y muy contento. La ciudad deportiva me ha sorprendido mucho, las instalaciones son de un gran nivel y el grupo es lo que más me ha sorprendido porque son jugadores veteranos que a un chaval joven como yo, me han acogido muy rápido”, declaró, en su presentación como nuevo jugador blanquiazul en la mañana de este martes.

El lateral izquierdo de veinte años aseguró que no tuvo ninguna duda cuando le llegó la oportunidad de unirse al proyecto del club herculino. “Tuve varias ofertas que estaba barajando, pero cuando llega la del Dépor creo que es un lugar muy bueno para crecer como jugador. Tuve la oportunidad de jugar en Riazor hace dos años como visitante y la afición, el estadio, todo me sorprendió mucho y eso han sido cosas clave que me han ayudado a decidirme por el Dépor. La decisión fue rápida. Al final la falta de lateral izquierdo es un factor importante, porque yo, aparte de aportar al equipo, individualmente lo que quiero es crecer como jugador y tener minutos creo que es muy importante”.

En perfecto estado físico

“Físicamente bien. He estado entrenando esta pretemporada en el Real Madrid Castilla y físicamente muy bien. No he parado en la pretemporada. Llevo una semana aquí y me siento muy bien fisicamente, mentalmente, con muchas ganas. Con el míster, nos presentamos y hablamos un poco de mi rol. Espero poder aportar al equipo el máximo”, indicó Obrador, que no sabe si podrá debutar este domingo en el derbi contra el Racing de Ferrol. “Eso ya es decisión del míster. La verdad es que a mí me encantaría. Me hace mucha ilusión porque es un estadio histórico, con una afición muy cercana y estaría muy contento”.

Preparado para Segunda División

"Estoy con muchas ganas de jugar en Segunda. Sí que vengo preparado. Tanto el club como yo vemos que tengo capacidades para esta categoría y voy a ir con todo”.

“Es normal que juegue Ximo”

"Al final entrené dos días. Ximo lo está haciendo muy bien, así que es normal que juegue Ximo. Tácticamente poco a poco voy a ir captando las cosas que quiere el míster, pero yo creo que cuando se me necesite ahí voy a estar al cien por cien".