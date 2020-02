El objetivo del Dépor Femenino para Riazor: 10.000 aficionados

El Deportivo Femenino disputará el primer partido oficial de su historia en el estadio de Riazor este martes contra el Valencia, en los octavos de final de la Copa de la Reina. Será una eliminatoria a partido único a las 20.00 horas, con acceso gratuito para los socios del club blanquiazul y entradas solidarias a 2 euros, cuya recaudación irá destinada para la Cocina Económica. Manu Sánchez, el técnico del Dépor Abanca, espera lograr un gran ambiente en este encuentro y en Deportes Cope Coruña se marcó el objetivo de 10.000 aficionados. “Siempre digo que a la afición del Dépor no se le puede pedir nada y la muestra la estamos viendo con el masculino, que con muy poco te dan muchísimo. Sí que a mí me gustaría que aquí se batió hace muy poco el récord de asistencia en un partido de la selección femenina. Todo el anillo inferior estaba completo y se rondaban las 10.000 personas. Algo así sería muy bonito. A mí me gustaría que se diera una buena afluencia de gente para que esta noticia se vea fuera de aquí y se vea lo que es Riazor, lo que es la afición del Dépor que apoya también a su equipo femenino y sería bonito”, declaró el entrenador blanquiazul.

El Valencia es decimocuarto en la Liga Iberdrola y el equipo coruñés quinto, pero Manu Sánchez no quiere tener el cartel de favorito. “No creo que ningún equipo debutante en una categoría sea favorito, pero vamos con muchísimo ilusión y el mensaje para nuestras jugadores es que no es que tengamos que ganar porque estemos mejor en la liga sino que tenemos que pelear por dar una buena imagen delante de nuestra gente en lo que es la casa de todos los deportivistas”, apuntó.

Las jugadoras blanquiazules también están animando a la gente a acudir a través de sus perfiles en redes sociales.