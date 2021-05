Numancia-Deportivo: dónde ver y escuchar el partido

El Deportivo ha pasado la semana más tranquila de la temporada. El equipo ganó el domingo al Langreo en Riazor y certificó la salvación, asegurando su presencia la próxima temporada en la Primera División de la Federación. Viaja a Soria sin nada en juego, con los deberes hechos, pero con la intención de dar el mejor rendimiento posible ante un rival que sí se la juega. El Numancia tiene que ganar y esperar el tropiezo del Racing de Ferrol ante el Marino en Luanco para tener opciones de permanencia. Como dice el capitán, Álex Bergantiños, se trata de ser profesionales y salvarguardar la integridad de la competición.

HORARIO DEL ENCUENTRO

Será el domingo 9 de mayo a las doce de la mañana en el estadio de Los Pajaritos. Como es la última jornada, la Federación ha determinado que haya horario unificado en todos los partidos. Rubén de la Barrera tendrá las bajas por lesión de Derik y Keko Gontán. Además, no jugará Mujaid, que está cerrando su traspaso al Genk de Bélgica. El técnico hará varios cambios en el once inicial con respecto al del pasado domingo. Miku, el máximo goleador blanquiazul, ha estado varios días al margen del grupo y lo más normal es que no forme parte del equipo de salida.

DÓNDE VER EL NUMANCIA-DEPORTIVO

El duelo podrá verse en Footters, como el resto de encuentros que el equipo coruñés ha jugado esta campaña fuera de Galicia. Además, como siempre que juega el Deportvo, habrá TIEMPO DE JUEGO CORUÑA, en el 99.9 FM, en cope.es eligiendo la emisora de A Coruña y en las APP de COPE y de Tiempo de Juego. Con Paco Liaño, Juan Yordi, Pepe Torrente y Leticia Chas, podrás vivir el minuto a minuto del último encuentro de la temporada

