"No es el mejor momento. Es algo obvio, natural. En el vestuario hemos hablado de que habría momentos buenos y malos. No estamos tan lúcidos y es algo habitual y normal". Borja Valle no esconde el bache del Deportivo. El conjunto coruñés acumula solo una victoria en seis jornadas y lleva tres encuentros sin marcar. Toca analizar las razones. El atacante entiende que el resto de equipos los están estudiando bien y toca reaccionar: "Considero que esto es propio del fútbol. No es que hayamos dado un bajón físico. He notado cambio en los rivales. Te conocen mucho".

La plantilla regresa a los entrenamientos para empezar a preparar el partido del domingo en Riazor contra el Albacete (18:00 horas). Llega a A Coruña una de las grandes revelaciones del campeonato. El cuadro de Ramis es segundo, con tres puntos de ventaja sobre el Dépor y es el equipo con menos derrotas, dos: "Está sorprendiendo a todos. No nos puede pasar una cosa mejor que venga un equipo como el Albacete para ganar y evitar los fantasmas", reflexionó Borja.

Natxo González estará pendiente de la evolución de Carlos Fernández, que no jugó en Mallorca por lesión y que es duda para el domingo. Borja espera que esta jornada sea un punto de inflexión: "Queremos volver a ser ese Deportivo ganador. Todos los equipos van a pasar por estas situaciones"