Lágrimas de alegría, abrazos y felicidad plena. Con eso se quedan los jugadores del Deportivo Juvenil tras conquistar la Copa de Campeones al vencer al Barcelona en la gran final por 1-3. Veinticinco años después, el equipo blanquiazul volvió a hacerse con este título y los protagonistas de la gesta reconocieron ante los medios de comunicación que ya no podrán olvidar lo vivido en Marbella el domingo.

Mario, el autor del primer tanto deportivista, hizo esta fotografía de lo vivido sobre el césped: “La imagen que me quedo yo es la mirada que te das con el compañero, los dos llorando, con lágrimas en los ojos y ese abrazo que sin palabras y sin nada se te queda grabado para siempre. Incluso ir a donde los familiares, familiares llorando, diciendo que te lo has ganado y eso es la imagen general, los abrazos que no vas a olvidar nunca”.

Noel fue el gran protagonista del encuentro, al asistir primero a Mario y anotar a continuación un doblete. “Yo llevaba sin mirar el partido ya desde el minuto 90, no tengo en la cabeza ninguna imagen concreta del equipo, pero sí me quedaría con el abrazo con mis padres dos minutos después de acabar y de abrazar a todo el equipo. Para cualquier seguidor del fútbol, meter un gol es algo que no se puede describir con palabras. Lo único que piensas es en que vengan tus compañeros a abrazarte a disfrutar y a celebrar el momento. Al final es lo más importante”, explicó el delantero de Silleda.

El técnico Óscar Gilsanz se mostró muy orgulloso con el gran rendimiento de los suyos y señaló que antes de saltar al campo para medirse al Barça lo que le pidió a los blanquiazules es que disfrutasen al máximo. “Justo antes de la final, lo que intenté transmitirles o que les llegase era que disfrutasen de ese momento. Incluso la pelea de la cantidad de equipos que empezaban en División de Honor y que solo dos equipos iban a disputar esa final y que disfrutasen de ese momento. Intenté también apelar a las historias personales de cada uno, a la familia, a los momentos malos que habían pasado cada uno, que pensasen que eso era lo que les había llevado a esa final y que disfrutasen, con ese matiz que yo siempre hablo cuando hablo de disfrutar, que disfrutasen compitiendo, disfrutar desde la competición y para la competición”.

Tras el gran rendimiento de esta temporada, habrá muchos ojos puestos en los futbolistas del Juvenil del Deportivo, pero de momento Noel no quiere pensar mucho en el futuro. “Al final no creo que lo más importante sea donde continuaremos, ya que después de once meses de trabajo, todo el equipo piensa en un descanso, pero seguro que si le preguntas a cada uno de todo el equipo le gustaría seguir en el mismo equipo”.