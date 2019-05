Borja Valle se centra únicamente en los objetivos del Deportivo de La Coruña de cara al partido contra el Elche de este domingo y no quiere tener en cuenta si los rivales ya no pelean por objetivos. “Nos da igual lo que se juegue o no el rival. Nosotros nos centramos en el partido contra el Elche. Y a todos nos gustaría llegar tres veces y marcar tres como en la primera vuelta, pero yo me conformo con ganar”, declaró en la sala de prensa de Abegondo.

Quique González no podrá estar ante el Elche por la lesión de grado 1 que padece. Su ausencia se suma a la de Krohn-Dehli, pero Borja Valle destaca la amplitud de plantilla. “Quique ha rendido a un nivel alto, pero este Depor está hecho para eso. Si un jugador falta, está otro para hacerlo igual o mejor”, comentó el jugador de Ponferrada.

Con respecto al importante triunfo logrado ante el Mallorca el pasado fin de semana, el atacante señaló. “Era una victoria necesitada y vital. Un punto de inflexión. Era un partido de corazón, de intensidad y ritmo”, aseguró Valle, que también aprovechó para transmitir todo su apoyo a Paco Zas, nuevo máximo mandatario de la entidad deportivista. “El nuevo presidente tiene nuestro apoyo y confianza”.