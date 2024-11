Los nombres propios que apuntan a la presidencia del Leyma Coruña

El Leyma Coruña celebrará el próximo 17 o 18 de diciembre su junta ordinaria y extraordinaria para nombrar nuevo presidente y la opción continuista es la que gana más peso de cara a la nueva cúpula directiva. Será continuista porque todo hace prever que finalmente un miembro de la actual directiva tomará el testigo dejado por Roberto Cibeira.

Pablo de Amallo Corral y Ángel Fernández Corral fueron los dos últimos en unirse al actual Consejo de Administración. Uno de ellos apunta a convertirse en el nuevo presidente del club naranja en diciembre. Ambos son directivos también de la empresa de ingeniería Nordés Ancín, con sede en el polígono del Espíritu Santo en Cambre, y especializada en instalaciones de climatización, calefacción y electricidad. Los dos empresarios entraron a formar parte de la cúpula de la entidad herculina en el pasado mes de julio y fueron confirmados en la junta extraordinaria celebrada en agosto.

Casi dos meses después del anuncio del adiós de Roberto Cibeira, tras once años vinculado al club de baloncesto coruñés, el futuro de la cúpula de la entidad parece estar ya más definido.

Cibeira anunció su dimisión el 2 de octubre

Roberto Cibeira anunció que dejaría el cargo el pasado 2 de octubre y confesó que ya había tanteado a algunas personas para buscar sucesos. “Te voy a ser muy sincero. Sí que he tenido conversaciones con gente, pero todo el mundo me dice: 'No, no, sigues tú'”, comentó el todavía presidente, que también se mostraba convencido de que aparecería alguna alternativa. “La última vez era un club que evidentemente estaba en una categoría más difícil, ahora está en ACB, en primera división, y es otra cosa. Yo, el escenario de que no se presente nadie, lo veo remoto. Creo que ahora es atractivo”.

EL LEYMA CORUÑA RETOMA LA COMPETICIÓN

Tras el parón por las ventanas FIBA, el Leyma Coruña regresa a la competición este domingo a las cinco con la visita al Lleida. En las primeras ocho jornadas de Liga, el balance del equipo coruñés es de dos victorias y seis derrotas y el conjunto catalán está con un triunfo más. Diego Epifanio tiene a todos sus jugadores disponibles. El equipo herculino todavía no ha logrado ningún triunfo lejos de El Coliseum.