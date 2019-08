Nolaskoain: "Carmelo me ha dado una buena brasa"

Peru Nolakoain ha sido presentado como nuevo jugador del Deportivo. Llega cedido esta campaña procedente del Athletic de Bilbao. El vasco, que puede actuar como central o medio centro, tenía claro que su futuro este curso pasaba por Riazor, a pesar de que tenía más ofertas encima de la mesa: "He hablado casi dos meses con Carmelo, que me ha dado una buena 'brasa' (risas). El Dépor tenía un proyecto muy ilusionante". Nolaskoain llega sabiendo que el objetivo del Dépor es lograr el ascenso a Primera División y asegurando que se encuentra físicamente preparado para jugar tras hacer gran parte de la pretemporada con el Athletic de Bilbao.

Nolaskoain podría debutar el domingo ante el Oviedo en Riazor. El equipo se estrena en Liga y tienen un inicio de temporada complicado, con salidas posteriores a los campos del Huesca y el Rayo Vallecano. Por ello, cree que sería fundamental lograr esos primeros tres puntos: “Es muy muy importante. Suele ser difícil empezar ganando. Parece que al jugar en casa hace más fáciles las cosas pero yo creo que no es así. Espero que la gente nos empuje mucho y sería muy importante empezar ganando”.

Su primera impresión sobre el vestuario blanquiazul no puede ser mejor: “Antes de llegar ya me habían dicho que era un club familiar y de estar unidos y ha sido llegar y me han mostrado eso. Tanto Carmelo como el cuerpo técnico y los jugadores me han mostrado que hay un gran grupo y esa es la base para arrancar la temporada como todos queremos”