Noelia Villegas: “La base se quedará”

El Dépor ABANCA sufrirá cambios la próxima temporada. El equipo blanquiazul ha sido la revelación de la liga y sus jugadoras han llamado la atención de muchos equipos. Futbolistas como la portera Misa, que se irá al Real Madrid, o María Méndez, al Levante, no seguirán en Abegondo, pero desde la Plaza de Pontevedra sí han logrado la renovación de gente importante como la otra arquera, Esther Sullastres, o Athenea del Castillo. También se ha asegurado la continuidad de Noelia Villegas, que está convencida de que el proyecto del curso que viene también será ambicioso e interesante: “Es verdad que es tiempo de movimiento. Es evidente que después de la temporada que hicimos alguna jugadora puede que se vaya, pero estoy tranquila porque la base sí se quedará y confío en que lo que se fiche venga a aportar y nos ayuden igual o más”.

En las últimas horas, se han producido diferente reuniones para intentar que vuelva el fútbol en Primera y Segunda División. Desde la Liga de Fútbol Profesional han elaborado un protocolo para evitar contagios entre los jugadores y los cuerpos técnicos. La liga femenina es diferente. Todo apunta, a falta de confirmación oficial, que las jornadas que quedan se suspenderán. Noelia entiende perfectamente que el fútbol ahora no es lo importante, que lo prioritario es la salud, pero que si se intenta que la competición masculina vuelva, también podrían intentarlo con la femenina: “No se si realmente se está ahora mismo preparado para continuar la competición pero sí es verdad que si se hace factible para ellos también nosotras podríamos continuarla”.

Noelia pasa este tiempo de confinamiento acompañado de su familia: “El no poder salir de casa es difícil. Yo me intento quedar con las cosas positivas. Aprovecho para estar con mi madre y mi hermana, que desde los 15 años salí de casa. Intento no pensar y que se me haga el tiempo en casa lo más fácil posible”.