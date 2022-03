Noel, sobre su futuro: “Me veo con la camiseta del Deportivo”

Noel quiere seguir en el Deportivo y el Deportivo quiere que Noel siga en el equipo, pero la renovación del delantero no se termina de cerrar. El jugador mostró su predisposición a estampar su firma, pero deja el asunto en manos de sus agentes: “Yo estoy contento aquí, la afición está conmigo y en el grupo me veo integrado y es algo que uno se da cuenta y es algo que tiene que valorar. No es algo que tenga que solucionarse ahora. El Dépor es el club de mi vida”. El canterano sólo se ve con la camiseta blanquiazul la próxima campaña, pero hay equipos importantes muy atentos a su situación y están abiertas todas las vías: “Aunque es una pregunta que no se debería responder, me veo con la camiseta del Deportivo”

Noel es noticia esta semana porque se ha convertido en el único delantero de la primera plantilla que está disponible para Borja Jiménez de cara al partido del sábado ante el Rayo Majadahonda. Miku está lesionado y Quiles, sancionado (salvo que prospere el recurso presentado por la entidad herculina, algo poco probable). El de Silleda asume el protagonismo con naturalidad: “No creo que sea una responsabilidad. Juegue quien juegue tenemos que dar lo máximo”.

ANTONIO COUCEIRO

Desde el club, el último en hablar del asunto fue su presidente, Antonio Couceiro: “Por parte del Deportivo tenemos la absoluta tranquilidad de que llegamos a dónde podíamos llegar en el entorno en el que estamos y las capacidades económicas. Entendemos que la propuesta es atractiva y la decisión está en él y en su entorno. Sigo confiando que tome la decisión y pronto tengamos ese acuerdo. La pelota está en su alero. No creo que el tiempo juegue en contra del Deportivo. Lo que nos trasladan es que irá adelante”.

Noel es una de las grandes perlas de la cantera pero todavía tiene contrato aficionado. La idea es que firme su primer contrato profesional y no haya riesgo de que se pueda marchar.