Noel es jugador del primer equipo a todos los efectos

Noel ha sido uno de los nombres de la semana en el Deportivo. El delantero no viajó a Polonia para jugar la Youth League porque está en la dinámica del primer equipo, que tiene mañana jornada de liga en Riazor contra la SD Logroñés. Borja Jiménez habló bastante de la situación del canterano y dejó claro que, para él, Noel es un futbolista más de su plantilla, y que la idea es que sólo compita con ellos. Y es que se podría abrir la opción de, si no es titular mañana, que pudiese bajar con el filial para tener más minutos de competición: “¿Y si se lesiona?”, se preguntaba el preparador blanquiazul. "El club y yo apostamos porque fuese jugador de la primera plantilla. Si no fuese así, hubiéramos traído a otro delantero, que muchos querían venir. Yo insistí porque fuese así. Si le preguntamos a él seguro que quería estar ayer en Polonia, mañana con nosotros y el domingo con el Fabril. El riesgo de un contratiempo o de una lesión no debemos correrlo. Ese es mi pensamiento, aunque puede llegar el club y decir otra cosa, aunque, claro, si el fin de semana no tuviésemos entonces delantero, nos tiraríamos de los pelos. Si de aquí a noviembre solo ha jugado 45 minutos, pues hay que plantearse otras cosas, pero de momento... Le viene bien estar con nosotros"

Sobre su no participación con el conjunto juvenil, Borja lo tiene muy claro: “no se si le haría ilusión o no. Es jugador de la primera plantilla en una demarcación donde es importante tener a todos. Puedo entender que le pudiera gustar pero no me ha preguntado ni hemos hablado. Hay poco debate”.

Noel destacó en la Copa de Campeones ganada por el cuadro blanquiazul. Hizo dos goles en la final contra el Barcelona, hace unas semanas se estrenó como internacional con España sub 19 y está en plenas negociaciones para renovar con el Deportivo. Muchas cosas en poco tiempo. Por ello, Borja vuelve a pedir paciencia en todo lo que tenga que ver con el atacante: “Todo lo que no gestionemos bien alrededor de Noel, serán pasos para atrás. No creo que tenga que asumir la responsabilidad de ser el 9 del Deportivo. Lo hará durante muchos años. Todo lo que le está pasando le está pasando muy deprisa. El que más apuesta por Noel es el entrenador. Por eso está en el primer equipo. Es un jugador que nos va a dar. Va a dar mucho pero tenemos que tener paciencia. Se pueden equivocar porque son niños”