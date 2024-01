La “noche para el recuerdo” de Rubén López en Balaídos con el Deportivo

El canterano Rubén López anotó el segundo gol del Deportivo de La Coruña en el partido disputado este domingo en Balaídos contra el Celta Fortuna (1-2). El futbolista de Silleda, de 19 años, confesó en zona mixta que nunca olvidaría lo vivido en el césped del feudo vigués. “Una noche para el recuerdo, que no se me va a olvidar nunca y muy contento. No me lo creía. Estaba viviendo un sueño, que se me hace realidad y, al final, es recompensa de mucho tiempo de trabajo, muchos años de sacrifico de mi familia, de mis amigos y estoy muy muy contento. Es lo que sueña cualquier niño que sueña con la camiseta del Dépor y no tengo palabras, estoy hasta emocionado y muy contento”, declaró.

El centrocampista gallego explicó cómo había vivido la jugada del gol. “Lo primero que se me pasó fue tirar, pega en el palo y acaba entrando. Ya me voy directo a nuestra afición porque lo merecían, están siempre en las buenas y en las malas y se lo dedico a ellos, pero también sobre todo a mi familia, a mi novia y mis amigos porque es un momento para que no se me olvide nunca”.

?? Crónica #CeltaFortunaDépor | O #Dépor despega e engánchase á zona alta en ABANCA - Balaídos coa terceira vitoria no mes de xaneiro (1-2).



?? https://t.co/wpLv4zcbJopic.twitter.com/87USCERah4 — RC Deportivo (@RCDeportivo) January 29, 2024





Con respecto al sentimiento de un futbolista criado en la Fábrica de Abegondo al lograr una victoria contra el filial del eterno rival, Rubén López contestó: “Al final un canterano vive más el escudo, como quien dice, porque lleva más años en la casa y al final es el club con el que naciste, básicamente”.

El de Silleda considera también que el Deportivo se merecía que llegasen los buenos resultados. “Veníamos de estar entrenando muy bien y los resultados no nos habían acompañado durante gran parte de la liga, pero parece que nos está dando la cara buena con recompensas y muy merecidas porque el día a día es muy bueno y es lo que merecemos”.