Negociación abierta entre el Deportivo y la plantilla

El Deportivo y la primera plantilla del equipo coruñés mantienen una negociación para una posible rebaja salarial y reducir las bruscas y grandes pérdidas que los clubs tienen en estos momentos por la paralización de muchas actividades económicas, entre ellas las deportivas. Los futbolistas mantienen reuniones entre ellos. Salva Ruiz entiende que el entendimiento está cerca: “Los capitanes ya nos han transmitido lo que piensa el club. Ahora mismo hay una pequeña negociación y se va a llegar a un acuerdo pronto y que favorezca a los intereses de todos. Hay buena sintonía entre el vestuario y el club".

El lateral zurdo también habló del protocolo que la Liga de Fútbol Profesional mandó a los equipos ante una posible vuelta al trabajo. Uno de los puntos es la opción de concentrarse para acabar la temporada y aislarse para evitar contagios. Salva quiere terminar la competición y no vería mal esa posibilidad: “Si es algo que no conlleva un riesgo para la salud y es factible llevarlo a cabo y si puede realizar, se puede hacer un sobreesfuerzo para acabar la competición, que sería lo mejor para todos. Si se tiene que hacer estando concentrados un mes, tampoco pasaría nada”.

La AFE y la LFP se han levantado de la mesa de negociación: “Está claro que cada uno intenta mirar por sus intereses, pero es verdad que ahora mismo lo primordial es la salud y aún es pronto para decir cosas y poner las cosas más claras y por eso hay incertidumbre y duda entre todos los estamentos. Y hay un poco de nerviosismo”.

Salva tuvo hace años una enfermedad parecida a la leucemia y habla de la actual emergencia sanitaria. Él ya no es una población de riesgo: “Ahora mismo ya no porque tengo unos niveles normales de defensa y hemoglobina, pero en la fase de la crítica de la enfermedad sí hubiese supuesto un riesgo para mi salud. Cuando salí del hospital tuve que llevar mascarilla porque podía coger cualquier cosa, un costipado, y no tenía defensas suficientes para hacerle frente”.