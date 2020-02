Natxo González: “El único consejo que os daría es: tranquilos y día a día”

Natxo González, exentrenador de Deportivo y Zaragoza, fue el protagonista en Deportes Cope Coruña. Actualmente entrena al Tondela, de la primera división portuguesa, pero sigue de cerca la actualidad de la categoría de plata española. “Lo sigo bastante y en cuanto puedo veo partidos. El Dépor, con ese primer tramo muy complicado, lleno de inestabilidad en todos los sentidos, tanto a nivel futbolístico como institucional y hasta que han dado con la tecla. Esa sensación un poquito de que es un extremo o el otro. No era normal lo que estaban pasando a nivel futbolistico en ese comienzo con tantas derrotas y ahora de repente no es normal lo que está pasando con tantas victorias, pero esto es el fútbol y todo lo que rodea este juego y me alegro de que hayan enderezado el rumbo”, señaló.

El técnico vasco lanzó un mensaje de tranquilidad en lo que a objetivos se refiere. “Ahí ya sabéis cómo sois. Lo que hace mes y medio era negro, ahora es blanco. Tranquilos, tranquilos. El único consejo que os daría es que tranquilos. Creo que el primer pasito se ha dado, que era el importantísimo, que era romper esa dinámica, pero ahora se va a exigir intentar meterse en el play off y yo el consejo es el día a día, intentar ganar en Zaragoza y entrar en las últimas ocho jornadas, que es cuando se empieza a determinar todo por arriba y por abajo”, comentó.

Natxo González fue destituido como entrenador del Deportivo en abril de 2019, con el equipo quinto en la tabla y a siete puntos de la zona de ascenso directo. “Lógicamente en ese momento es duro y solo nosotros sabemos, y yo en este caso, lo que padece uno cuando ocurre en su caso y con su familia. Nadie ni se lo imagina. Pero cuando uno va a un club de ese tipo, además recién descendido, con tanta presión, con antecedentes de tantos entrenadores en los últimos años, sabes a lo que vas y más o menos ya vas preparado. Fue una pena, pero espinita la verdad es que no. Es una experiencia más y encantado de haberla vivido. Lógicamente a uno le hubiera gustado estar más tiempo porque en Coruña estábamos muy bien tanto yo como mi familia, pero es nuestra vida”, finalizó.