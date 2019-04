"Tenía fuerzas para seguir"

Natxo González se despidió esta mañana del Deportivo de La Coruña en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo. Reconoció que se veía con fuerzas para continuar al frente del banquillo blanquiazul, pero también que abandona la entidad “eternamente agradecido”. “Cogí las maletas llenas de ilusión para un reto difícil pero ilusionante. Me gusta llegar y salir de los sitios sin meter mucho ruido. A Carmelo le estaré eternamente agradecido. Solo puedo decir gracias por poder venir a este gran club, conocer La Coruña y su gastronomía, aunque no he cogido ningún kilo”, comentó sin poder evitar emocionarse.

El vitoriano buscó el lado bueno tras su cese y aseguró marcharse con “aprendizaje”. “Me voy tranquilo e incluso diría contento con el aprendizaje y ni decepcionado ni frustrado. No me voy sin haber conseguido el objetivo porque no hemos llegado al final. Me marcho por las sensaciones de las últimas semanas. A Carmelo le dije que tenía fuerza para seguir, pero salgo bien y tranquilo con el trabajo que he hecho. Seguro que he tomado malas decisiones, también buenas pero me voy satisfecho con las decisiones que yo puedo controlar. Lo incontrolable quizá lo podíamos haber hecho más controlable”, declaró.

Natxo González se ha convertido ya en el octavo entrenador despedido por la directiva presidida por Tino Fernández y confesó que hubiera deseado tener más tiempo para trabajar. “Me hubiera gustado tener más margen”, finalizó.