Nástic-Deportivo: segundo contra primero en el Nou Estadi

El Deportivo quiere dar un nuevo golpe a la competición. El equipo llega líder al Nou Estadi después de encadenar siete victorias seguidas. Le espera un Nástic que es segundo, a un punto, y que quiere arrebatar el liderato al cuadro de Idiakez. El empate de la Ponferradina ante el Celta Fortuna permite al cuadro herculino estar ante una gran posibilidad de afianzar el liderato y abrir un hueco de cuatro puntos

En el vestuario blanquiazul no quieren hacer ningún tipo de cuentas. Pase lo que pase, quedarán todavía once jornadas. “Las cuentas las hacen ustedes. Aquí dentro del vestuario no se hacen cuentas. Quedan doce partidos. Si quedaran dos, todos haríamos cuentas y yo pondría la calculadora. Es verdad que es importantísimo el partido, porque jugamos contra el segundo, porque tenemos una ligerísima ventaja y, si ganamos podemos ampliarla, pero cuatro puntos faltando luego once jornadas, mi experiencia en esta categoría me dice que esa ventaja no es suficiente y que quedan muchísimos partidos y muchos puntos por jugarse”, indica José Ángel

UN ONCE DE CARRERILLA

El entrenador ha encontrado su once tipo, que solo cambia por lesión o sanción. En ese sentido, la única duda es quién acompañará a Pablo Vázquez en el centro de la defensa. Pablo Martínez se ha perdido las dos últimas jornadas por un esguince de rodilla y Dani Barcia ha estado a buen nivel. El resto, el equipo de gala. Parreño, Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Pama o Barcia y Balenziaga. José Ángel y Villares en el doble pivote. Mella, Lucas y Yeremay con Barbero como delantero centro

RÉCORD DE LUCAS

Lucas Pérez, delantero del RC Deportivo, está a un paso de superar un récord histórico del internacional argentino Leo Messi, el único futbolista que en los últimos 15 años ha conseguido enlazar cinco partidos consecutivos marcando y asistiendo en el fútbol español.

Un registro que el delantero gallego igualó el pasado domingo en el derbi contra el CD Lugo (4-1), el cual cerró con otra exhibición futbolística después de abrir el marcador desde el punto de penalti y asistir en los otros tres tantos de su equipo.

Hasta la fecha, únicamente Leo Messi había conseguido marcar y asistir en cinco partidos seguidos en las tres principales categorías del fútbol español. Fue entre la jornada 29 y la 33 del campeonato 2011-12.

MÁS DE 1000 BLANQUIAZULES EN LAS GRADAS

El Nástic puso a disposición de los aficionados deportivistas 1300 entradas. Los hinchas blanquiazules las han agotado. Como siempre, los que nunca fallan estarán animando al equipo en un partido muy importante, ante un rival directo en la pelea por el ascenso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

DÓNDE SEGUIR EL PARTIDO

El encuentro, como siempre, podrá seguirse en TIEMPO DE JUEGO CORUÑA. Desde las 17:45, podrás seguir el partido entre la SD Logroñés y el Deportivo en el 99.9 FM y desde donde quieras pinchando en este link: https://www.cope.es/directos/cope-mas-a-coruna