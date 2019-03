Nahuel sufre un pinchazo en el aductor de la pierna derecha

Nahuel Leiva no se entrenará hoy con sus compañeros en la sesión de trabajo que se iniciará en la ciudad deportiva de Abegondo a las 11 horas. El atacante sufrió un pinchazo en el partido contra Las Palmas y tuvo que abandonar el campo en la segunda mitad. Su evolución marcará si puede estar disponible para Natxo González de cara a la cita ante el Almería, el viernes 22 de marzo en Riazor. El Deportivo no juega este fin de semana porque le toca el encuentro ante el Reus, excluído de la competición. De cara a ese duelo ante el cuadro andaluz, el técnico tiene las bajas seguras de Diego Caballo y Edu Expósito, ambos por sanción.

La plantilla regresa a los entrenamientos después de un día de descanso. Ya se ejercita con normalidad Vítor Silva, el último fichaje del club gallego y que estuvo de baja unos días por culpa de una sobrecarga muscular.