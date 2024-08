Nace el Memorial Pepe Domingo Castaño

A partir de las 19:30 horas, en el campo do Souto (Padrón), nace el Primer Memorial Pepe Domingo Castaño. Se enfrentan dos de los equios que nuestro Pepe tenía en el corazón, de los que siempre pedía sus resultados en TIEMPO DE JUEGO, el Flavia de Padrón y el Marino de Mera. El saque de honor lo hará su hermano Gonzalo, que nos explicó cómo surgió la idea: "La idea surgió por parte un poco del del Ayuntamiento de Padrón y del Presidente del Flavia, Camilo Perol. Se pusieron de acuerdo para para intentar tener un recuerdo en Padrón de mi querido hermano"

UN CAMPO ESPECIAL

El lugar no es uno más, es donde Pepe hizo sus pinitos como portero: "Pepe se retiró pronto del del fútbol y se dedicó más más al micrófono. Bonita iniciativa, agradezco a todas las personas que han colaborado en esto en nombre de la familia Castaño Solar"

DOS DE SUS EQUIPOS DEL ALMA

El oyente de Tiempo de Juego sabe que Pepe estaba pendiente de los resultados de estos dos equipos. Muchos conocen al Flavia y al Marino de Mera por él, por el cariño que siempre les mostraba en antena. Padrón, su lugar de nacimiento, y Mera, donde pasaba los veranos y a donde tanta alegría le producía volver. Gonzalo cree que será su primer partido entre ellos: "Creo que es la primera vez en la vida que se van a enfrentar porque lógicamente están en diferentes zonas. Y no les toca, no les toca el enfrentarse, pero bueno, creo que creo que es la la la primera vez y espero que no sea la última tampoco"