Nace la Asociación de Pequeños y Medianos Accionistas del Dépor

Nace la Asociación de Pequeños y Medianos Accionistas del Deportivo. La presentación tuvo como responsable a Germán Rodríguez Conchado, exasesor jurídico del club en la etapa de Lendoiro. La Asociación pretende reunir a todos aquellos accionistas con menos de 500 títulos para hacer oposición a la directiva que preside Paco Zas. Los que tengan más también podrán apoyar y ayudar aunque sin poder entrar en ella.

Con duras críticas al actual presidente y al anterior, Tino Fernández, Conchado no ocultó el objetivo final de la asociación: "Lo que pretendemos es recuperar la diferencia que ha habido entre el número de acciones que tuvo Paco Zas y el que obtuvo Fernando Vidal para darle la vuelta a la situación, porque entendemos que Fernando Vidal sería un presidente independiente". El propio Vidal estuvo presente en el acto, así como otros excandidatos como Martínez Loira o Miguel Otero.

Desde hoy empezarán a intentar reunir el mayor número de acciones. En caso de conseguir el cinco por ciento del capital social, no descartan pedir una Asamblea Extraordinaria para intentar un cambio de la Junta Directiva: "Convocar Juntas Extraordinarias y provocar un cambio para que tengamos un presidente que represente a los socios y que no represente a los especuladores. No vamos a desaprovechar ninguna oportunidad. No nos cuesta nada y estamos acostumbrados a que nos la tiran abajo. Sólo nos preocupa conseguirlo", indicó Conchado.

En los próximos días crearán una página web para que los interesados puedan unirse al proyecto presentado durante la mañana de hoy