Mujaid reconoce contactos con el Dépor para ampliar contrato

Mujaid es la gran perla de la cantera del Deportivo y el club quiere atarlo para asegurar su futuro de blanquiazul. Al central le quedan dos temporadas más de contrato pero los dirigentes del conjunto coruñés no quieren sorpresas y ya le han hecho saber al futbolista la intención de ampliar y mejorar su contrato. “En la cuarentena hemos estado hablando, pero es una cosa que no está en mi cabeza. Me quedan dos años y aquí estoy feliz. Ahora estoy pendiente de jugar los once partidos que quedan, ayudar al equipo y salvarnos”, indicó el zaguero, que ha estado tres semanas alejado de los terrenos de juego por una lesión muscular, pero ya se entrena con normalidad y se ve en condiciones de ser titular el domingo ante el Sporting de Gijón en Riazor en caso de que Fernando Vázquez lo considere oportuno. El técnico tiene en Mujaid a un hombre de su absoluta confianza y que ha sido indiscutible en el once inicial desde la llegada del técnico de Castrofeito al banquillo.

Mujaid entiende que es clave ganar ese duelo ante los asturianos: “El primer partido es importante y vital. Ganar al Sporting nos daría alas”. El Dépor es décimo noveno con 35 puntos, empatado con el Oviedo y el Albacete

PASÓ EL CORONAVIRUS

Fue el único miembro de la plantilla que dio positivo en anticuerpos. Pudo entrenarse con normalidad desde el principio, primero de forma individual como el resto de sus compañeros, luego en grupos reducidos y ahora con todos. El propio Mujaid explica lo ocurrido: “Estaba en Londres y un día tuve fiebre, treinta y ocho, y al día siguiente me recuperé. Al hacerme las pruebas me dijeron que lo había pasado, pero no hay que darle muchas más vueltas”.

La plantilla se entrenó con las bajas por lesión de Aketxe, Hugo Vallejo y Valín. Hoy, antes de la sesión, los jugadores recibieron una charla sobre prevención de lesiones. El Dépor jugará cuatro partidos en diez días.