Mujaid: “Luisito es un padre para mí”

Mujaid recibió esta mañana el premio al Mejor Jugador del mes de noviembre y se mostró muy orgulloso y agradecido. El futbolista de Logroño se ha asentado como lateral derecho con el primer equipo, a pesar de que su demarcación es la de central. “Mi posición natural es de central, pero yo donde me ponga el míster rindo igual. Si el míster cree que rindo en esa posición, pues adelante”, explicó en la ciudad deportiva de Abegondo.

El zaguero, de 19 años, destacó la labor de Luisito al frente del Fabril y los consejos que le ha dado. “Es cierto que soy un chico travieso, me gusta bromear con mis compañeros pero yo creo que en el fondo soy buen chico la verdad. Luisito para mí es un padre, siempre me ha ayudado, me ha intentado llevar por el buen camino. Eres joven, te ves debutando pronto, pero aquí los entrenadores están para eso, te ayudan y te llevan por el buen camino”, comentó Mujaid.

El defensor confiesa que se arrepiente de alguna de sus “travesuras”. “Alguna que otra sí, pero para eso estoy, soy joven y necesito aprender como todos. Todos cometemos errores”, declaró.

Con respecto a Luis César, Mujaid señaló: “Estamos todos igual, está como nosotros, jodidos, pero lo único que nos toca es trabajar para darle la vuelta a esto. Desde el vestuario pensamos que vamos a conseguir salir de esta situación”, finalizó.