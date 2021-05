Mujaid deja el Deportivo y se marcha al Genk

Se acabó la etapa de Mujaid en el Deportivo. El club coruñés hizo oficial el traspaso del central al Genk de Bélgica. Aunque en la nota pública hecha en la página web no hay cifras oficiales, la operación puede llegar a reportar a las arcas blanquiazules cerca de dos millones de euros.

Mujaid terminaba contrato al finalizar la próxima temporada y este era el verano clave para conocer su futuro. El Deportivo intentó su renovación en varias ocasiones, pero se encontró con la negativa del futbolista. “Pese a que el Real Club Deportivo ha realizado los mayores esfuerzos posibles, tanto económicos como de futuro proyecto deportivo para retener a uno de sus jugadores más valiosos y ampliar un contrato que finaliza en 2022, las expectativas de crecimiento profesional del futbolista pasan por jugar en una categoría superior, algo que tendrá oportunidad de lograr en la Primera División de Bélgica”, indica la entidad gallega en su comunicado.

El zaguero tiene 21 años y llegó hace cinco a las categorías inferiores. Debutó con el primer equipo en la etapa de Seedorf en el banquillo de Riazor cuando el equipo estaba todavía en Primera División.

BAJA IMPORTANTE

No por esperada deja de ser una ausencia importante para el proyecto de la campaña 21 22. Mujaid fue titular tanto con Fernando Vázquez como con Rubén de la Barrera. Con este último empezó en el banquillo el importante duelo frente al Pontevedra, pero la grave lesión de Derik Osede hizo que saltase al campo y ya no dejase de estar en el once inicial. Su fichaje por el Genk se acordó hace días. De hecho, no viajó a Soria para jugar contra el Numancia por este motivo y para evitar cualquier tipo de lesión que pudiese truncar la operación.