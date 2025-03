El motivo por el que el Atlético Arteixo cadete juega a puerta cerrada: “Para concienciar...”

“La iniciativa surge a raíz de una serie de comportamientos y actitudes que detectamos en la base del club y pensamos en la mejor forma para abordarlo y cambiarlo”. Habla José Hevia, miembro de las categorías inferiores del Atlético Arteixo. De esa reflexión parte la idea de jugar un partido a puerta cerrada a petición propia. No hay sanción de por medio, es algo voluntario. Mañana, el Atlético Arteixo-Bergantiños B que se disputa desde las diez de la mañana en Ponte dos Brozos se jugará sin público. “Es una manera de que llamemos la atención de los jugadores y de las familias. Esto es fútbol y los valores del deporte implican otras cosas y creo que ayudamos en ese sentido y puede ser bueno para formar a los chavales, que es de lo que se trata”.

agradecidos

Desde el club agradecen las facilidades tanto de la Federación Gallega como del rival, el Bergantiños: "Tuvo aceptación por parte de los dos y del Concello. Les hicimos ver el propósito de la medida", cuenta Hevia.

Es una manera innovadora de tratar la violencia en el deporte, un toque de atención para, como dice el propio cartel, "concienciar e erradicar todo comportamiento inadecuado de faltas de respeto ou violencia que non representan os valores do deporte". El Atlético Arteixo no ha mirado para otro lado. Ha detectado cosas que no le gustan y quieren cortarlo de raíz. Sus valores como club están por encima de todo. Un partido a puerta cerrada que esperan que tenga sus frutos y logre sus objetivos.