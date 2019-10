Montero: “El míster nos puso las pilas en el descanso”

Javi Montero destacó el mensaje que trasladó Luis César Sampedro en el descanso del partido ante el Racing de Santander en El Sardinero. Para el central, las palabras del técnico resultaron de mucha ayuda de cara a la reacción que se vio en la segunda parte. “Nos dijo lo que teníamos que hacer, lo que estábamos haciendo mal y lo rectificamos, salimos enchufados la segunda parte, que es como debemos salir. Nos puso las pilas a todo el mundo, la verdad es que es muy expresivo. Se le nota lo que nos quiere decir de primeras y eso es bueno”, aseguró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El sevillano considera que el Deportivo debe buscar dar el primer golpe en los partidos y no esperar a que sea el rival quien se adelante. “Nos tienen que meter un gol o una ocasión clara para que nosotros despertemos. Debemos ser nosotros los que demos ese primer sustito y no que nos metan un gol para reaccionar”.

El cuadro herculino visitará el sábado a un Fuenlabrada que es tercero en la tabla de clasificación. “Ahora mismo el Fuenlabrada está muy fuerte, está muy bien en la tabla y tiene esa confianza en sí mismo que ahora mismo cualquier cosa es a su favor, pero nosotros iremos allí a por los tres puntos y seguro que nos va a salir bien y nos los traemos para casa”, declaró.

El defensor lleva unas gafas protectoras durante los partidos, pero es muy habitual ver que se les quita ya durante las primeras partes. “Aquí en A Coruña hace mucha humedad, y a mí se me empañan las ganas y no es ningún problema, sino que, cuando se me empañan mucho, las quito y ya está”, apuntó.

Con respecto a su rendimiento personal, Montero comentó: “No me noto precipitado, sino que contra el Málaga no fue mi mejor partido y ya está. Yo lo estoy llevando muy bien personalmente y el equipo, los capitanes y todo el cuerpo técnico me ayuda y así se lleva mejor”.