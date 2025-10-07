Monchi confirma la tranquilidad del Deportivo con Yeremay: “Lo tenían muy claro...”

El deportivismo estuvo en vilo el pasado verano por el futuro de Yeremay. El Sporting de Portugal mostró mucho interés en el canario y realizó ofertas por encima de los treinta millones de euros. El 10 blanquiazul protagonizó varias portadas de la prensa deportiva del país vecino. También el Como italiano, entrenando por Cesc, quiso fichar a Yeremay.

Desde el club siempre transmitían tranquilidad con respecto al futuro de su crack. Habrían logrado su renovación con aumento de cláusula en el mes de junio y estaban convencidos de que seguiría jugando en Riazor.

MONCHI CONFIRMA ESA TRANQUILIDAD

La entidad gallega acaba de inaugurar la gran reforma de la ciudad deportiva, que pasa a llamarse Dépor Training Center. Han invertido unos 40 millones de euros y, antes de acometer las obras, visitaron varios clubes y sus centros de trabajo para coger ideas y estar a la altura de las mejores ciudades deportivas de Europa. Uno de esos lugares fueron los campos del Aston Villa. Allí estuvieron con Monchi, en ese momento Director Deportivo de las urracas. El dirigente andaluz estuvo en Canal Sur, en el programa Gol a Gol, y habló de la conversación que mantuvo con los responsables del Dépor que viajaron a Inglaterra: “Es muy bueno, tiene todo. Antes de empezar el mercado, miembros del Dépor estuvieron en la ciudad deportiva del Aston Villa y hablábamos de Yeremay y ya decían que no se iba a ir”

REFERENTE

En ese sentido, en el Deportivo tienen clara la hoja de ruta: quieren regresar a Primera División y que el talento del atacante sigue deleitando a la afición blanquiazul: “Lo tenían muy claro, que no quieren venderlo y quieren que sea el buque insignia de un Dépor en Primera División”, comentó el propio Monchi. Precisamente Yeremay protagonizó uno de los goles de la temporada ante un equipo andaluz como es el Almería

EL JUGADOR TAMBIÉN LO LLEVÓ BIEN

El protagonista habló en zona mixta tras el duelo contra el Almería y se le preguntó por cómo pasó esos meses de verano en los que estuvo en boca de todos: "Muy tranquilo. Eso lo lleva mi agente con el club y siempre dije que iba a ir de la mano del club. Este último año ha sido de muchas emociones pero con mucha tranquilidad que para eso tengo un representante y se lo dejo a él y al Dépor"