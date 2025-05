El momento al que Manuel Pablo le da “mucho mérito” en el Deportivo

Manuel Pablo García ha vivido todo tipo de momentos durante sus dieciocho años como jugador en el Deportivo de La Coruña. Consecución de títulos históricos, pero también difíciles etapas que pusieron a prueba su carácter. De todo ello habla en la sección de 'La historia de', en Deportes Cope Coruña. “Siempre digo que el título es algo imborrable y ya vemos la fiesta que hubo la semana pasada, pero le doy mucho mérito al último ascenso con Fernando Vázquez por lo que yo vi esa pretemporada. Primero que si se iba a salir a competir, aunque eso más o menos los jugadores teníamos claro que sí, pero sabíamos que se iba a ir casi toda la plantilla y que nos íbamos a quedar unos pocos. Me parecía de una dificultad tremenda ese ascenso y al final, lo conseguimos y le doy mucho mérito a ese ascenso".

EFE GRA475. A CORUÑA, 15/12/2015.- El defensa del Deportivo de La Coruña Manuel Pablo durante el partido frente al Llagostera de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol que se ha jugado hoy en el estadio de Riazor. EFE/Cabalar

empezó como delantero

Más allá de este episodio, el entrenador del Fabril recuerda con cariño sus inicios en el fútbol, cuando siendo niño decidió cambiar de delantero a defensa por una amistad especial con el portero. "Yo empecé de delantero. Mi padre me quería de delantero. Después, extremo. Y fui yo quien quiso a cambiar a defensa. Porque me llevaba muy bien con un amigo que era portero. Cuando jugábamos entre amigos los del pueblo, siempre estaba al lado de él y siempre defendía mucho debajo de la portería con los pies. Y, en el primer o segundo año de alevines, le dije al míster que quería ser defensa. Él se sorprendió. Hicimos una tarea y dijo: 'Los delanteros para un lado y los defensas para otro'. Y yo me quedé con los defensas. Me dijo: '¿Pero de verdad quieres ser defensa?' Y yo le contesté que sí que sí, que a mí me gustaba defender”, comenta.

EFE GRA301. A CORUÑA, 09/08/2016.- Manuel Pablo García, capitán del Deportivo hasta la conclusión de la temporada pasada, ha recibido este martes el homenaje de Riazor en la septuagésimo primera edición del trofeo Teresa Herrera, en el que el conjunto coruñés se ha enfrentado al Villarreal. EFE/Cabalar

interés del real madrid

Y no faltan anécdotas de lealtad: en un momento clave de su carrera, cuando el Real Madrid mostró interés por ficharle. "Es verdad que el Madrid contacta conmigo y con el club diciendo que me quiere. Ahí empieza la negociación con el club y hay un momento en el que la negociación está un poco estancada y me dicen si yo puedo hablar con el presi. Yo voy a hablar con el presi, para mí era una oportunidad tanto para mí como para el club, pero sin presión ninguna porque yo siempre he estado muy a gusto aquí. Y la conversación fue sencilla. Yo le pregunté al presi cómo lo veía. Y él me dijo: 'Mira, estamos compitiendo con ellos. Ya ves, Champions, este año segundos en Liga, el año pasado campeones y para mí eres parte fundamental de este proyecto si queremos seguir aquí y no te voy a vender. Yo me fui tranquilo y al día siguiente fui a entrenar con mucha tranquilidad porque era muy feliz en A Coruña, me dio todo y seguía pensando que podía seguir disfrutando aquí”.

A CORUNA, ESPANA - DICIEMBRE 3: Manuel Pablo saca de banda cerca de Javi Gracia en el partido entre el Deportivo de la Coruna - Malaga CF, dieciseisavos de Copa 2014 en el Estadio de Riazor el 3 de Diciembre de 2014 en A Coruna, Espana. (Photo: Suso Carleos / Cordon Press)

su grave lesión

También rememora el duro proceso tras su grave lesión en 2001, cuando sufrió una fractura de tibia y peroné en un derbi contra el Celta. “Difícil al principio. Cuando estoy en el terreno de juego, muy difícil. Me impresionó cogerme la pierna y ver que estaba rota y ahí sí que pasé un poco de impresión. Pero una vez que me sacaron en camilla me tranquilicé, estuve bastante tranquilo, haciendo bromas y cosas normales de como soy yo, intentando sacar cosas positivas. Vas progresando, pero a veces crees que vas más rápido y hay pequeños parones. Pero siempre creí que iba a volver y siempre creí que quería ser otra vez el dueño de la banda del Dépor. No pensaba que me fuera a costar tanto. Pensaba que iba a ir más rápida la recuperación, pero son lesiones que vas aprendiendo. Poco a poco volví a encontrarme con situaciones que recordaba. Es verdad que no conseguí tener esa regularidad constante, pero sí que hubo situacones donde me reconocía como el jugador que fui antes” asegura.

EFE LA CORUÑA. El jefe de los servicios médicos del Deportivo de La Coruña, César Cobián, ha informado hoy de que el lateral derecho del equipo Manuel Pablo García, lesionado en el minuto 52 del partido contra el Celta en Riazor, sufre la fractura de la tibia derecha.En la foto,Manuel Pablo con gestos de dolor al ser retirado del terreno de juego tras el encontronazo con el brasileño Giovanella que golpeó con la rodilla izquierda en la pierna derecha del defensa internacional.. EFE/ TORRECILLA

su faceta de padre

Padre de una niña y un niño, Manuel Pablo también habla de esta faceta menos conocida por el público. Confiesa que le habría gustado ser padre más joven. "Intento estar con los niños, jugar cuando tengo tiempo. A veces me enfado, pero sí que intento pasar mucho tiempo con ellos. Intento ser un buen padre, siendo un padre nuevo. Mucho mayor de lo que me gustaría. Es una de las pocas cosas de las que me arrepiento, de no haber sido padre un poco más joven porque la primera, la niña la tuve con 43 años y no por lo que pueda pasar ahora, por lo que pueda pasar en el futuro, es algo de lo que me arrepiento. Después, intento ser un padre normal, que cuando las cosas no van como tú quieres, intentar guiarlos. A veces echando una bronca y otras, siendo diferente, pero siempre estando muy cercano a ellos".