Tras el impacto generado por el comunicado de la dimisión de la directiva, Pablo Marí ha sido hoy el elegido para comparecer ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva y ha preferido no analizar la decisión de Tino Fernández. “De este tema no me compete hablar. Nos tenemos que centrar en el fútbol y en ganar en Soria. Es un momento de incertidumbre pero nosotros solo podemos centrarnos en ganar tres puntos. Todo lo demás no está en nuestra mano”, comentó.

El Deportivo de La Coruña encadena nueve partidos sin ganar y visita al Numancia este viernes a las nueve de la noche. "Es un momento en que la gente debe demostrar sus experiencias. Tenemos un equipo veterano para gestionar esto y poder centrarnos en lo deportivo. En la segunda parte del partido contra el Extremadura, el equipo estuvo bien, generó ocasiones. La mentalidad y la actitud de la segunda parte es la que debemos tener 95 minutos”, declaró el central.