Mollejo: “La primera vez fue improvisado y a la gente le gustó”

DJ Mollejo. El jugador del Deportivo se ha convertido en un pinchadiscos improvisado durante el confinamiento decretado por el Gobierno y hace las delicias de sus vecinos. Abre la ventana, colocar los altavoces y va poniendo canciones para amenizar el barrio coruñés donde reside: “Se le ocurrió a un amigo. La primera vez fue improvisado, a la gente le gustó y lo hice un par de días más”, indicó el joven jugador en TIEMPO DE JUEGO con Paco González. Su idea inicial es estar unos veinte minutos, pero al final tiene que ampliar: “La gente me dice que no pare y estoy media hora o cuarenta minutos”.

El blanquiazul mide bien sus sesiones y los días en los que las hace para intentar contentar a todos: “De vez en cuando porque en mi vecindario hay todo tipo de gente y no quiero ser pesado. Es de vez en cuando para animar un poco”. Lo que sí tiene claro es que en la variedad está el gusto y no suena sólo un tipo de música. Su repertorio abarca todo, incluso canciones que seguro que ha empezado a escuchar más desde su fichaje por el Deportivo el pasado verano, cuando llegó cedido por el Atlético de Madrid: “El segundo día puse la Rianxeira, el himno del Dépor... puse un poco de todo”. Las sesiones suelen empezar después de los aplausos de las ocho de la tarde. En ese momento, hay vecinos que ya no cierran la ventana esperando a DJ Mollejo. Incluso se ha podido ver a través de sus redes sociales como algunos pisos intentan hacer su particular juego de luces. La filosofía de esta iniciativa es clara: “Lo agradecen porque es a lo poco que se puede agarrar uno, a un momento de alegría e ilusión y que desconecten un poco y se lo pasen bien”.

El atacante, ahora reconvertido a carrilero por Fernando Vázquez, tiene tiempo, además de para entrenarse y mantener la forma lo mejor posible, para participar en partidas del FIFA 20 solidarias.

Escucha aquí la entrevista a Mollejo:

https://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego/audios/mollejo-las-sesiones-hago-vez-cuando-para-animar-gente-tampoco-quiero-ser-pesado-20200328_1057617