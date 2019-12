Mollejo: “Intentamos aislarnos de la dimisión y dedicarnos a jugar”

Víctor Mollejo compareció en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo esta mañana, después de conocerse ayer la noticia de la dimisión de la directiva presidida por Pasco Zas. “Hay pocos motivos para tener ilusión pero si perdemos la ilusión nos podemos ir ya. Tenemos que seguir y apoyarnos los unos en los otros. De la dimisión intentamos aislarnos y dedicarnos a jugar al fútbol. Solo queremos salir de esta situación”, declaró.

El futbolista cedido por el Atlético de Madrid en la entidad herculina reconoció que no le había cogido por sorpresa la noticia de la salida de los miembros del Consejo blanquiazul. “Era algo que podía pasar. El club no está bien. Yo me enteré ayer por la tarde porque me gusta estar informado y hoy al llegar al club no lo han comunicado”, señaló.

El Deportivo de La Coruña encadena dieciocho partidos sin ganar y está a ocho puntos de la salvación. Mollejo asegura que no se le pasa por la cabeza buscar una salida del club. “En ningún momento me planteo irme. Tomé una decisión en verano y voy a muerte. Ahora es cuando se ven las personas. En las malas también hay que estar orgulloso de dónde uno está y pelear por el escudo. Voy a pelear como si fuese el club de toda mi vida”, explicó.