Mollejo estudia sus tarjetas para evitarlas

Víctor Mollejo es un jugador muy pasional, agresivo en defensa y que lo deja todo en el campo. Estas características, apreciadas por el grupo y el entrenador, tiene el problema que se carga de tarjetas con demasiada rapidez, tarjetas que ha reconocido Fernando Vázquez que le condicionan a la hora de realizar los cambios. Ante el Girona, por ejemplo, fue sustituído en el descanso por este motivo. El zurdo, que vive su primera temporada en el fútbol profesional, reconoce que es un tema que está mirando para poder mejorar: "Voy a casi amarilla por partido, es algo que me fastidia mucho. Las he estado revisando en casa. Son culpa mía pero también creo que son rigurosas. Hice seis faltas y llevo cuatro tarjetas. Quiero mejorar". En el vestuario, algunos compañeros como Dani Giménez, con muchos años de experiencia, intentan ayudarle: "He estado hablando mucho con él y aprendo mucho. Durante toda mi vida en el Atlético me han intentando también corregir eso. Yo soy así, no quiero cambiarlo y no voy a cambiarlo, quiero mejorarlo y aprender", reflexiona.

Y es que en los últimos encuentros esta situación se ha agravado por su nueva demarcación. Fernando Vázquez lo está situando como carrilero. Con más responsabilidades defensivas, tiene más situaciones de uno contra uno en las que es encarado por el rival. Si tiene una tarjeta, eso condiciona mucho a la hora de defender. Mollejo, habitual delantero durante toda su carrera deportiva, se intenta adaptar a su nueva demarcación: "Yo encantado de serlo si soy el chico para todo. Cuantas más posiciones domines, más posibilidades tienes de jugar". Cedido el pasado verano por el Atlético de Madrid, Mollejo está creciendo mucho como jugador en su etapa en el Deportivo.