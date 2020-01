Mollejo: "El equipo está totalmente cambiado"

El trabajo de Fernando Vázquez está calando en el vestuario del Deportivo. El nuevo técnico intenta cambiarle la cara a un equipo que tan sólo ganó dos partidos en la primera vuelta y que necesita una segunda con números de ascenso directo para lograr la permanencia en Segunda División. “El equipo estaba fallando en cosas básicas y Fernando las está trabajando y está haciendo que el equipo sea más sólido y también con una carga física para acabar mejor los partidos”, reflexiona Mollejo. El técnico blanquiazul ha empezado a construir su Dépor por atrás, intentando cortar la sangría de goles encajados. Entiende que sólo desde ese punto de partida se puede seguir recortando puntos con la salvación. Actualmente están a cuatro puntos, pero Mollejo cree que la situación es muy diferente a la de hace unas semanas: “El equipo está totalmente cambiado. Me parece genial todo lo que está trabajando, era necesario. También se trabaja antes pero no salían las cosas”. El atacante fue titular como delantero en el debut de Vázquez en Soria ante el Numancia, una demarcación en la que se encuentra mucho más cómodo que en la banda: “Es mi posición de siempre. Siempre lo he dicho, soy delantero y estoy contento con la confianza que me ha dado”.

MERCADO DE ENERO

La plantilla del Deportivo va a sufrir muchos cambios durante el mes de enero pero parece que estas modificaciones no van a afectar a Víctor Mollejo. El futbolista, cedido por el Atlético de Madrid, tiene claro que su futuro inmediato pasa por Riazor: “Yo estoy contento aquí, me voy a quedar. Nunca tuve dudas”.

Mollejo será baja en el siguiente compromiso liguero del equipo. Podrá jugar el domingo ante el Unionistas en la Copa del Rey, pero tendrá que cumplir un partido de sanción frente al Racing de Santander por acumulación de tarjetas amarillas. Además, ha sido convocado por la selección española sub 19 para jugar un amistoso ante Italia el 15 de enero.