Mollejo: “Cuanto antes vuelva el fútbol, mucho mejor”

Los futbolistas de Primera y Segunda División se siguen preparando para la vuelta de la competición. Aunque todavía no hay una fecha marcada de forma oficial, la intención de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, es reanudar los partidos el 12 de junio. Las plantillas trabajan en grupos de diez jugadores y el siguiente paso serán los entrenamientos todos juntos para afinar la puesta a punto de cara al tramo decisivo. El deportivista Víctor Mollejo tiene ganas de competir otra vez: “Cuando volvamos tiene que ser con una cierta seguridad de que no habrá más contagios y repuntes, pero todo el mundo está deseando que vuelva al fútbol. Seguimos los pasos que marca la Liga. Por mi parte, cuando antes vuelva mucho mejor. Vemos que los contagios poco a poco van bajando y el protocolo de la liga es seguro y no hay muchos casos entre los futbolistas, así que, cuanto antes vuelva, mucho mejor”.

El Dépor ocupa el puesto décimo noveno con 35 puntos, empatado con el Oviedo y el Albacete. En la clasificación de la web de la LFP, los blanquiazules estarían en descenso, pero desde el club tienen claro que si se terminase ahora mismo la liga, no bajarían porque habría que tener en cuenta criterios particulares, que les benefician. Precisamente para evitar este tipo de debates y problemas, en el vestuario creen que hay que salir cuanto antes de la parte peligrosa por lo que pueda pasar durante la competición.. El riesgo cero no existe y nadie puede asegurar que no habrá un nuevo parón: “Lo principal en el primer partido es ganar, salir de la zona de descenso y que no hay debate sobre si el Deportvo bajaría o no. Tenemos que luchar para llegar a ese partido como si fuese una final y, a partir de ahi, todos los partidos será como finales porque nunca sabes cuando puede haber un contagio y se pararía todo. Lo importante es ganar y eso intentaremos”. Ese primer encuentro será contra el Sporting de Gijón en Riazor, un compromiso que se perderá Mollejo al tener que cumplir un partido de sanción.

El atacante, que está cedido por el Atlético de Madrid, se muestra un poco más cauto que Richard Barral. El asesor del presidente dijo que veía muy difícil que perdiesen algún partido. “Tenemos una buena plantilla, entiendo el optimismo pero un partido se puede perder muy fácilmente, por lo que hay que tener cautela y estar preparados para perder y para ganar. Nosotros estamos trabajando para volver a ser competitivos y ojalá Richard tenga razón”.