Miku y Keko Gontán ya han estado en el primer entrenamiento del Deportivo

El Deportivo de La Coruña ha hecho oficial esta mañana la continuidad de Miku en el proyecto del curso 2021/2022. El delantero venezolano ha llegado a un acuerdo con el club para seguir luciendo la elástica blanquiazul y ya se ha ejercitado a las órdenes de Borja Jiménez en el primer entrenamiento de la pretemporada.

En la campaña pasada, el atacante llegó a disputar dieciséis encuentros de Liga y uno de Copa del Rey, y anotó siete goles en los 950 minutos que jugó. No es una sorpresa su permanencia en el equipo, dado que el propio Miku había manifestado el pasado mes de mayo, en declaraciones a Deportes Cope Coruña, su deseo de seguir. "Por mi parte no va a haber ningún problema. Yo soy una persona que no me bajo del barco cuando la cosa no sale bien o cuando se pone fea. Estoy al pie del cañón para lo bueno y para lo malo. Y yo vine con un objetivo muy claro. Si deciden contar conmigo el año que viene, van a tener de mí lo mismo, compromiso, actitud, trabajo, entrega y el deseo siempre de superarme individual y colectivamente".

El exconsejero del Deportivo, Ricardo González, también valoró el fichaje de Miku en Deportes Cope Coruña. "Creo que es uno de los mejores nueves de esta categoría y que es un lujo para el Deportivo haber renovado. Estoy seguro de que va a rendir. La ciudad lo acogió con cariño. Él lo siente así. Él está en una etapa que ya no era solo la parte económica lo que pudiera prevalecer en un contrato. Yo creo que es la parte más moral. Él tiene familia gallega, igual que su esposa, y creo que vino al Deportivo a tratar de ayudar y a conseguir cosas importantes en el Deportivo", declaró.

Además de Miku, esta mañana se unieron al trabajo en Abegondo Keko Gontán, que contó con permiso del club la semana pasada, y también Héctor Hernández, tras finalizar su confinamiento. Siguen con permiso Diego Rolan y Uche Agbo.